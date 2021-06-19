ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Разумков не бачить підстав причин для розпуску Ради

Новость на русском →
Україна, Субота 19 червня 2021 16:50
Разумков не бачить підстав причин для розпуску Ради Фото: голова Верховної Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Спікер парламенту Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення повноважень Верховної ради. За його словами, такої ж думки додержується і президент Володимир Зеленський.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю "Радіо свобода".

"Згідно діючої Конституції, діючого законодавства підстав для дострокового припинення Верховної ради немає", - сказав голова парламенту.

Разумков нагадав, що аналогічну думку нещодавно висловлював президент, який заявив, що "підстав і аспектів, які б сьогодні могли відвести під дострокове припинення повноважень Верховної ради, немає".

За його словами, інших заяв щодо цього питання з боку Зеленського він не чув. "А додаткових розмов з цього приводу з Володимиром Олександровичем у мене не було", - додав він.

Нагадаємо, 15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу в розпуску Верховної ради і дострокових виборах. На його думку, країні потрібна стабільність.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримували 63% українців, не підтримували - 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримували 62%, проти - 29%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна Рада Парламент
NEWS
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами