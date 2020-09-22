Разумков запропонував Раді закон про безкоштовне харчування для дітей загиблих військових

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков пропонує парламенту законопроект, який передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. Відповідний проект зареєстрований на сайті парламенту під №4130.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

"Ініціював проект закону про безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців, у кого один з батьків загинув під час захисту України. Вважаю, турбота про дітей - це вклад у майбутнє нашої держави", - зазначив Разумков у своєму Twitter.

Співавторами закону є ще 59 народних депутатів.

Пропонується, щоб закон набрав чинності з 1 січня 2021 року.

Закон передбачає забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон № 829-IX про виділення 80 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, який вносить зміни в бюджет України на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в проекті державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати. Видатки на соціальний захист складуть 324 млрд гривень.