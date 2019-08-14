Разумков: пропозиції по коаліції "Слузі народу" не надходили

На сьогодні партії "Слуга народу" не надходили пропозиції щодо коаліції у Верховній раді дев'ятого скликання. Про це на брифінгу після засідання підготовчої групи заявив лідер партії і голова групи Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент питання про коаліцію не закрите.

"Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту про створення коаліції політичної партії "Слуга народу" поки не надходило", - заявив Разумков.

