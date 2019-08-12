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"Слуга народу" розглядає включення у фракцію мажоритарників

Новини » Політика    12.08.2019 - 10:33
"Слуга народу" розглядає включення у фракцію мажоритарників
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Корнієнко поки не називає, хто саме хоче приєднається до фракції

Партія "Слуга народу" розглядає різні пропозиції з боку мажоритарників-самовисуванців про можливість увійти до складу фракції. Про це заявив глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

Однак, Корнієнко поки не називає, хто саме хоче приєднається до фракції.

"Такі розмови (про можливості увійти до складу фракції, - ред.) постійно ведуться, буквально з моменту, коли були оголошені перші результати виборів. В принципі, ми розглядаємо різні пропозиції з їх боку. Ми зараз не готові називати прізвища", - говорить він.

За його словами, оцінити кількість мажоритарників-самовисуванців, які можуть увійти до фракції, важко.

"Але враховуючи загальну кількість самовисуванців і їхні особисті історії, ми точно всіх 50 не бачимо у фракції "Слуга народу", - сказав він.

Зазначимо, партія "Слуга народу" не веде переговорів про коаліцію з партією "Голос".

Нагадаємо, раніше керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук заявляв, що фракцію "Слуга народу", яка отримає у Верховній Раді понад 250 мандатів, поділять на 15 груп, кожну з яких очолить заступник глави фракції.

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