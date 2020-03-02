ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді скасують засідання комітетів у середу

Новини » Політика     02.03.2020 - 11:57
У Раді скасують засідання комітетів у середу
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Скасування пов'язане з проведенням позачергового засідання парламенту

Через проведення позачергового засідання Верховної ради у середу, 4 березня, планують скасувати засідання профільних комітетів. Про це під час погоджувальної ради заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, нардепам необхідно буде "відпочити та підготуватися" до проведення позачергового засідання.

"У зв'язку з тим, що в середу передбачене проведення позачергового засідання. Пропоную у цю середу скасувати проведення комітетів, щоб між другою та четвертою (годиною, - ред.), щоб люди могли відпочити та підготуватись", - спікер парламенту.

Нагадаємо, Разумков вважає, що народні депутати зможуть розглянути питання позачергового засідання Верховної ради за чотири години.

Як писало РБК-Україна раніше, під час позачергового засідання Верховної ради 4 березня заслухають звіти силових і антикорупційних органів. Спікер парламенту зазначив, що зараз Рада розглядає законопроект про землю і до закінчення розгляду документа не має права займатися іншими питаннями.

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. На порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.

У Раді оцінили тривалість позачергового засідання у середу У Раді розповіли, коли оприлюднять закон про референдум
Новини України комитетВерховна РадаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся