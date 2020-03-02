У Раді скасують засідання комітетів у середу

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Скасування пов'язане з проведенням позачергового засідання парламенту

Через проведення позачергового засідання Верховної ради у середу, 4 березня, планують скасувати засідання профільних комітетів. Про це під час погоджувальної ради заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, нардепам необхідно буде "відпочити та підготуватися" до проведення позачергового засідання.

"У зв'язку з тим, що в середу передбачене проведення позачергового засідання. Пропоную у цю середу скасувати проведення комітетів, щоб між другою та четвертою (годиною, - ред.), щоб люди могли відпочити та підготуватись", - спікер парламенту.

Нагадаємо, Разумков вважає, що народні депутати зможуть розглянути питання позачергового засідання Верховної ради за чотири години.

Як писало РБК-Україна раніше, під час позачергового засідання Верховної ради 4 березня заслухають звіти силових і антикорупційних органів. Спікер парламенту зазначив, що зараз Рада розглядає законопроект про землю і до закінчення розгляду документа не має права займатися іншими питаннями.

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. На порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.