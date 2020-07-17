Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання ВР: що розглянуть нардепи

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту у вівторок, 21 липня. У порядку денному засідання 20 запитань.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"У зв’язку з пропозицією народних депутатів України... скликати позачергову сесію Верховної ради України дев’ятого скликання на 12 годину 21 липня 2020 року", - вказано у повідомленні.

Підкреслимо, у порядку денному вказані й питання, які нардепи встигли ухвалити сьогодні: постанова про утворення нових районів, закон про оборонні закупівлі та закон про Службу зовнішньої розвідки.

Зокрема, парламентарії розглянуть проекти постанов які блокують підписання трьох законів: про легалізацію грального бізнесу, про детінізацію ринку металобрухту і про створення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців.

Крім того, на порядку денному наступні проекти законів:

№3658 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

№3807 про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

№3739 про внесення змін до ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості;

№2207-1-д про управління відходами;

№ 3355-1 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства;

№2258 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом;

№2259 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства);

№2456 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження у суді першої інстанції колегією суддів;

№3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;

№2275 про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування;

№0856 про сільськогосподарську кооперацію;

№3718 про основні засади молодіжної політики;

№3060 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва.

Нагадаємо, раніше замголови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на позачерговому засіданні можуть розглянути законопроект про "зелений" тариф.

Як писало РБК-Україна, у цю п'ятницю відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії ВР: спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії Ради.