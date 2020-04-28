Опубліковано попередній порядок денний засідання Ради у четвер

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Перелік питань до розгляду опублікував нардеп від фракції "Слуга народу"

Попередній порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної ради у четвер, 30 квітня, опублікував народний депутат від фракції "Слуга народу" Александр Качура. Відповідні світлини він розмістив у своєму Telegram-каналі.

Фото: порядок денний

Так, у порядку денному вказані шість законопроектів про ратифікацію угод та три законопроекти про приєднання України до різних угод.

Крім того, у порядок включений законопроект щодо зниження грошової застави на місцевих виборах.

Також нардепи мають розглянути:

проект постанови №3068 "Про Звернення Верховної ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України"

законопроект №3329 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19)"

проект закону №3313 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні"

законопроект № 2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

проект постанови №3384 "Про Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія (Харківська обл.), м.Сватове (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки"

законопроект №3132 "Про внесення змін до ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету"

проект постанови №3400 "Про внесення змін до постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України"

Підкреслимо, у порядку денному також передбачено розгляд спецпроцедури прийняття закону про банки у другому читанні. Крім того, нардепи розглянуть і дві постанови, якими передбачені зміни у складі парламентських комітетів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 30 квітня, у ході позачергового засідання Верховна рада розгляне близько 20 законопроектів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді ще тривають консультації з приводу призначення Михайла Саакашвілі до складу Кабінету міністрів.

Так, позачергове засідання Верховної ради відбудеться у четвер, 30 квітня. Початок засідання запланований на 13:00.