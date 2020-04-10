Засідання Ради відбудеться у понеділок, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні нардепи розглянуть зміни до бюджету-2020

Позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 13 квітня. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Початок засідання запланований на 14:00.

"Засідання відбудеться в понеділок орієнтовно о 14:00", - заявив глава парламенту.

За його словами, на позачерговому засіданні Ради буде розглядатись зміни в державний бюджет.

"Цьому була присвячена більшість частини наради", - додав спікер ВР.

"Наступне питання - це законопроект "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Це геокадастр. Для того, щоб унормувати та запустити фактично цей процес підготовки до майбутнього відкриття ринку землі", - заявив Разумков.

Він зазначив, що парламентарі також розглянуть проект закону №3320.

"Він тільки з'явився, повязаний з боротьбою з коронавірусом", - сказав очільник ВР.

За його словами, також Рада розгляне питання про посилення відповідальності за підпали.

Нагадаємо, комітет з питань бюджету сьогодні, 10 квітня, розгляне зміни до держбюджету на 2020 рік, які пропонуються урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в парламенті відбулася нарада керівництва ВР з главами фракцій. На ньому були присутні глава Кабінету міністрів і міністр фінансів.