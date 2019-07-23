Разумков оцінив майбутню роль ОПЗЖ і Медведчука в парламенті

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава партії "Слуга народу" підкреслив, що опозиція також повинна бути відповідальною

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков оцінив майбутню роль партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа "За життя" у Верховній раді нового скликання. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На думку Разумкова, ОПЗЖ НЕ буде часто підтримувати ініціативи "Слуги народу".

"Ми будемо розраховувати на голоси за ті ініціативи, які будуть корисні державі. Не думаю, що нас часто буде підтримувати "Опозиційна платформа "За життя". Мені чомусь так здається. Я думаю, що важливо, щоб в парламенті була конструктивна позиція: навіть якщо ви опозиція, ви повинні підтримувати ті закони, які будуть працювати на благо країни", - зазначив глава партії.

Він підкреслив, що опозиція також повинна бути відповідальною.

"Не тільки влада несе відповідальність за те, що відбувається в державі. Але і опозиційні політичні сили, тому що за них віддали свої голоси громадяни нашої країни. Коли вони сидять, нічого не роблять, а тільки дивляться, як коаліція або Кабінет міністрів самі себе закопують, то це не державницька позиція. Це політична позиція, але не державна", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Разумков заявив, що політична партія "Слуга народу" вже зараз готова обговорити коаліцію з політичними силами. За його словами, в партії хотіли би бачити в коаліції нові політичні сили.

Як писало РБК-Україна, глава політичної партії "Слуга народу" підкреслив, що для проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях потрібно пройти ще довгий шлях.