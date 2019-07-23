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Разумков оценил будущую роль ОПЗЖ и Медведчука в парламенте

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 17:12
Разумков оценил будущую роль ОПЗЖ и Медведчука в парламенте
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава партии "Слуга народа" подчеркнул, что оппозиции также должна быть ответственной

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков оценил будущую роль партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа "За життя" в Верховной раде нового созыва. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По мнению Разумкова, ОПЗЖ не будет часто поддерживать инициативы "Слуги народа".

"Мы будем рассчитывать на голоса за те инициативы, которые будут полезны государству. Не думаю, что нас часто будет поддерживать "Оппозиционная платформа "За життя". Мне почему-то так кажется. Я думаю, что важно, чтобы в парламенте была конструктивная позиция: даже если вы оппозиция, вы должны поддерживать те законы, которые будут работать на благо страны", - отметил глава партии.

Он подчеркнул, что оппозиция также должна быть ответственной.

"Не только власть несет ответственность за то, что происходит в государстве. Но и оппозиционные политические силы, потому что за них отдали свои голоса граждане нашей страны. Когда они сидят, ничего не делают, а только смотрят, как коалиция или Кабинет министров сами себя закапывают, то это не государственная позиция. Это политическая позиция, но не государственная", - сказал Разумков.

Напомним, Разумков заявил, что политическая партия "Слуга народа" уже сейчас готова обсудить коалицию с политическими силами. По его словам, в партии хотели бы видеть в коалиции новые политические силы.

Как писало РБК-Украина, глава политической партии "Слуга народа" подчеркнул, что для проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях нужно пройти еще длинный путь.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Виктор МедведчукДмитрий РазумковОппозиционная платформа За життя
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