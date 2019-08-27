Разумков відреагував на ситуацію з "прем'єрством" Гончарука

Кандидатури на посаду прем'єр-міністра України і членів уряду буде погоджувати фракція "Слуги народу" у Верховній раді. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, щодо питання кандидатур до нового уряду пройде окреме засідання фракції "Слуги народу".

"Рішення по прем'єр-міністру буде приймати Верховна рада дев'ятого скликання. Якщо ми говоримо про якісь інші кандидатури, які будуть працювати в уряді, то це відбудеться після консультацій", - заявив Разумков.

Він також зазначив, що Раді запропонують тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів.

"Вона створюється на рік і потім має бути продовжена її робота. Тому вона тимчасова. Перша підготовча група запропонувала на позицію глави Яну Зінкевич. Саме в такій формі ми будемо пропонувати створити тимчасову спеціальну комісію", - підкреслив Разумков.

Відзначимо, сьогодні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський подасть Верховній раді кандидатуру Олексія Гончарука на посаду голови нового уряду.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що визначиться з кандидатурою прем'єра цього тижня. За його словами, він вибирає з двох кандидатур, проте не став називати імена претендентів.

До цього Разумков також повідомив, що коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Верховної ради IX скликання 29 серпня.