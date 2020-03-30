Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту, яке проводиться у зв'язку з пандемією коронавірусу, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 292 парламентарії. Розгляд законопроектів буде відбуватися без обговорення.

Нагадаємо, Верховна рада на позачерговому засіданні 30 березня розгляне деякі законопроекти щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 в Україні, зміни до держбюджету на 2020 рік і кадрові зміни в Кабінеті міністрів, про що свідчить порядок позачергового засідання ВР.

Зокрема, нардепи планують розглянути законопроект №3279 про внесення змін до держбюджету України на 2020 рік, а також законопроект №3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).

Крім того, парламентарії розглянуть кадрові перестановки в Кабміні. Зокрема, звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і призначення на цю посаду Сергія Марченка, а також звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я і призначення на цю посаду Максима Степанова. Ольгу Богуславець планують призначити міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Як писало РБК-Україна, друге позачергове засідання Верховної ради розпочнеться 30 березня о 14:30, про що повідомив глава ВР Дмитро Разумков під час погоджувальної ради.

Раніше глава Ради зазначив, що на другому позачерговому засіданні розглянуть питання харчування військових.