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У Раді узгодили час початку другого позачергового засідання

Новини » Політика     30.03.2020 - 12:32
У Раді узгодили час початку другого позачергового засідання
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Засідання розпочнеться сьогодні о 14:30

Другий позачергове засідання Верховної ради розпочнеться 30 березня в 14:30. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, всі фракції підтримали пропозицію призначити засідання.

"100% підтримка по проведенню позачергового засідання. В 14:30 або, можливо, раніше, якщо ми закінчимо попереднє позачергове засідання. Ми розглянемо питання № 3254", - заявив Разумков.

Раніше Разумков повідомив, що на другому позачерговому засіданні розглянуть питання харчування військових.

Також сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів пропонує Верховній раді створити у складі державного бюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн.

Крім цього РБК-Україна писало, що у Верховній раді України зареєстрували урядові постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського. При цьому Кабмін пропонує призначити нових керівників цих міністерств.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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