У Росії заявили, що "перший раз чують" про мирний план по Донбасу

У Російської Федерації відреагували на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака про мирний план по Донбасу . За словами заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка, він вперше чує про нього.

"Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція і Німеччина. Перший раз чую", - сказав Руденко.

Нагадаємо, вчора глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. Але він досі не отримав схвалення з боку Росії.

Також глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що українська сторона запропонує мирний план по Донбасу, але в разі, якщо друга сторона відмовиться від нього, Україні доведеться захищатися.

До цього, представник України в ТКГ Сергій Гармаш висловлював думку, що Росія готує провокацію на Донбасі для введення на окуповану територію "миротворців". У РФ розраховують, що українська армія відреагує на цю провокацію настанням.