У Росії заявили, що "перший раз чують" про мирний план по Донбасу
У Російської Федерації відреагували на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака про мирний план по Донбасу. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка, він вперше чує про нього.
Про це повідомляє ТАСС.
"Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція і Німеччина. Перший раз чую", - сказав Руденко.
Нагадаємо, вчора глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. Але він досі не отримав схвалення з боку Росії.
Також глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що українська сторона запропонує мирний план по Донбасу, але в разі, якщо друга сторона відмовиться від нього, Україні доведеться захищатися.
До цього, представник України в ТКГ Сергій Гармаш висловлював думку, що Росія готує провокацію на Донбасі для введення на окуповану територію "миротворців". У РФ розраховують, що українська армія відреагує на цю провокацію настанням.