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Разумков звернувся до Конгресу США через "Північний потік-2": не допустіть запуску

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Київ, Четвер 22 липня 2021 09:34
Разумков звернувся до Конгресу США через "Північний потік-2": не допустіть запуску Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков стурбований можливим введенням в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Він закликає Конгрес США цього не допустити.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

За його словами, цей газопровод є геополітичним проектом, що має на меті сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії Російської Федерації.

Також Разумков зазначив, що "Північний потік-2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу.

"Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" та, у випадку необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних та фізичних осіб, залучених до будівництва", - заявив він.

Разумков закликав Конгрес США утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи та становитимуть загрозу національним інтересам України та США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що "Північний потік-2" був завершений на 99%. Зупинити його не представлялося можливим.

Зазначимо, МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

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Північний потік-2 Дмитро Разумков
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