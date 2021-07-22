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Разумков обратился к Конгрессу США из-за "Северного потока-2": не допустите запуска

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Киев, Четверг 22 июля 2021 09:34
Разумков обратился к Конгрессу США из-за "Северного потока-2": не допустите запуска Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обеспокоен возможным введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Он призывает Конгресс США этого не допустить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

По его словам, этот газопровод является геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации.

Также Разумков отметил, что "Северный поток-2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству", - заявил он.

Разумков призвал Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" был завершен на 99%. Остановить его не представлялось возможным.

Отметим, МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

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Северный поток-2 Дмитрий Разумков
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