Разумков обратился к Конгрессу США из-за "Северного потока-2": не допустите запуска

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обеспокоен возможным введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Он призывает Конгресс США этого не допустить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента .

По его словам, этот газопровод является геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации.

Также Разумков отметил, что "Северный поток-2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству", - заявил он.

Разумков призвал Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.