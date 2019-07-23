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Разумков назвав умови формування коаліції


За словами Разумкова, в коаліції хотіли б бачити більше людей по ефективності, а не за партійним принципом

Політична партія "Слуга народу" вже зараз готова обговорити коаліції з політичними силами. Про це заявив в інтерв'ю "РБК-Украина" глава політпартії Дмитро Разумков.

За його словами, в партії хотіли б бачити в коаліції нові політичні сили.

"У нас немає такого підходу, що "ми не будемо напружуватися". Ми були готові і готові зараз говорити про коаліції з політичними силами, які близькі нам за ідеологічними підходами, за ціннісними речей. Дійсно, ми хотіли б бачити в коаліції нові політичні сили, такі ж, як і ми.", - заявив голова партії "Слуга народу".

Також він зазначив, що у партій повинно бути бажання співпраці.

"Єдине, у них повинно бути адекватне бажання співпраці. Бути в коаліції і працювати разом в парламенті - це не завжди одне і те ж. Є речі, як, наприклад, та ж депутатська недоторканність. В цьому плані ми впевнені, що, принаймні, це повинні підтримати інші політичні сили, тому що вони про це говорили, точно так, як і ми. Їм буде важко пояснити, чому вони не голосують за ці речі, незалежно від того, чи є вони частиною коаліції, або вони є частиною опозиції", - заявив Разумков.

За словами Разумкова, "Слуги народу" хотілося б, щоб у Раду пройшло більше їх депутатів.

Якщо ми говоримо про сьогоднішні наші результати - до кінця все ще не пораховано - 250 з чимось мандатів, 251, 252... Нам, як і будь-якій іншій політичній силі, хотілося б, щоб наших депутатів було більше. І ми до цього прагнемо, захищаємо результат, є проблеми на округах, є спроби зірвати вибори. Але я сподіваюся, ми з цим впораємося. Ви прекрасно знаєте ситуацію з округом Пашинського (мова про окрузі №64, де балотувався народний депутат Сергій Пашинський, - ред.). Є не найсприятливіші розклади в Чернігівській області", - заявив він.

На питання, що мається на увазі про адекватної позиції партнерів по коаліції, Разумков заявив, що хочуть бачити більше людей по ефективності, а не за партійним принципом.

"Ми говорили про це ще в рамках кампанії: є позиції в комітетах, є позиції в Кабінеті міністрів, якщо ми говоримо про виконавчої влади. Але ми в першу чергу хотіли б там бачити людей не за партійним принципом, а людей по ефективності. І підбирати такі кандидатури будемо саме за принципом ефективності їх на тих чи інших посадах", - заявив він.

Крім того, в партії не готові говорити про квоти, а також не вважають, що повинен бути квотний принцип.

"Так, ми не вважаємо, що повинен бути квотний принцип. Ми вважаємо, що повинен бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція", - зазначив Разумков.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 травня партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

 

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