Разумков назвал условия формирования коалиции

Политическая партия "Слуга народа" уже сейчас готова обсудить коалицию с политическими силами. Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" глава политпартии Дмитрий Разумков.

По его словам, в партии хотели бы видеть в коалиции новые политические силы.

"У нас нет такого подхода, что "мы не будем напрягаться". Мы были готовы и готовы сейчас говорить о коалиции с политическими силами, которые близки нам по идеологическим подходам, по ценностным вещам. Действительно, мы хотели бы видеть в коалиции новые политические силы, такие же, как и мы.", - заявил глава партии "Слуга народа".

Также он отметил, что у партий должно быть желание сотрудничества.

"Единственное, у них должно быть адекватное желание сотрудничества. Быть в коалиции и работать вместе в парламенте - это не всегда одно и то же. Есть вещи, как, например, та же депутатская неприкосновенность. В этом плане мы уверены, что, по крайней мере, это должны поддержать другие политические силы, потому что они об этом говорили, точно так, как и мы. Им будет тяжело объяснить, почему они не голосуют за эти вещи, независимо от того, являются ли они частью коалиции или они являются частью оппозиции", - заявил Разумков.

По словам Разумкова, "Слуге народа" хотелось бы, чтобы в Раду прошло больше их депутатов.

Если мы говорим про сегодняшние наши результаты - до конца еще все не посчитано - 250 с чем-то мандатов, 251, 252… Нам, как и любой другой политической силе, хотелось бы, чтобы наших депутатов было больше. И мы к этому стремимся, защищаем результат, есть проблемы на округах, есть попытки сорвать выборы. Но я надеюсь, мы с этим справимся. Вы прекрасно знаете ситуацию с округом Пашинского (речь об округе №64, где баллотировался народный депутат Сергей Пашинский, - ред.). Есть не самые благоприятные расклады в Черниговской области", - заявил он.

На вопрос, что подразумевают об адекватной позиции партнеров по коалиции, Разумков заявил, что хотят видеть больше людей по эффективности, а не по партийному принципу.

"Мы говорили об этом еще в рамках кампании: есть позиции в комитетах, есть позиции в Кабинете министров, если мы говорим об исполнительной власти. Но мы в первую очередь хотели бы там видеть не людей по партийному принципу, а людей по эффективности. И подбирать такие кандидатуры будем именно по принципу эффективности их на тех или иных должностях", - заявил он.

Кроме того, в партии не готовы говорить о квотах, а также не считают, что должен быть квотный принцип.

"Да, мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция", - отметил Разумков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 мая партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.