Разумков назвав умову перегляду зарплат нардепів та чиновників

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, зараз не йдеться про підвищення зарплат нардепам

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков озвучив умову для перегляду заробітних плат народних депутатів та чиновників. Про це він сказав у ході брифінгу у Херсоні.

За його словами, на даний момент питання підвищення зарплатам парламентарям не на часі.

"Покажемо ефективність - треба буде приходити до людей і казати: отакий показник нашої роботи, давайте переглядати заробітні плати. Сьогодні, я думаю, ще так поки що питання не стоїть", - підкреслив глава парламенту.

За його словами, зараз зарплата народного депутата прив’язана до прожиткового мінімуму, тому вона зросла у порівнянні з минулим роком на суму близько 3 тисяч гривень.

"Всім би хотілось отримувати більше, однак, якщо ми будемо порівнювати, скільки будуть отримувати наші громадяни, скільки отримує лікар, вчителька, вихователь, у мене особисто язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату народному депутату або чиновнику", - додав Разумков.

Нагадаємо, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що, на думку українців, заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць. За даними опитування, такий рівень зарплат достатній для задоволення фінансових потреб і якісного виконання обов'язків, а також здатний запобігти корупції серед депутатів.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України опублікував дані про зарплати складу уряду. Так, найбільша зарплата у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Слід зазначити, що зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року.