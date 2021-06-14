Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не приходять в Україну. За словами спікера Ради, без достатньої кількості інвестицій не буде розвитку економіки.

"Питання судової реформи підіймаються фактично на кожній міжнародній зустрічі. Але в першу чергу реформи судів потрібні нам як державі, як українському суспільству. Ми можемо багато говорити про промисловість і про розвиток економіки. Але це важко все зробити, якщо ми не зможемо залучити сюди достатню кількість інвестицій", - пояснив Разумков.

Глава ВР підкреслив, що інвесторам необхідний гідний рівень захисту їх інтересів.

"А інвестори в Україну не приходять сьогодні у першу чергу тому, що вони не завжди впевнені у тому, що їх інтереси будуть захищатися на тому ж рівні, до якого вони звикли у країнах ЄС, США, Канаді", - додав парламентар.