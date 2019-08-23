Разумков назвав дату підписання коаліційної угоди

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Верховної ради IX скликання 29 серпня. Про це він сказав журналістам.

За його словами, підписання відбудеться згідно з процедурою.

"Згідно з процедурою, як це передбачено законом, коаліційна угода буде підписана 29 серпня", - зазначив Разумков.

Голова партії заявив, що "українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом". Він підкреслив, що "прем'єром буде той, кого підтримає коаліція".

Нагадаємо, 14 серпня Разумков заявив, що пропозиції по коаліції у Верховній раді дев'ятого скликання на надходили. Він відзначав, що зараз питання щодо коаліції не закрите.

Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що його партія не веде переговори про коаліцію з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

Підкреслимо також, на початку серпня представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що переговори про коаліцію повинні завершитися у кінці місяця. За його словами, ті політсили, які хочуть увійти до майбутньої коаліції, можуть протягом серпня досягти низки домовленостей.