Разумков назвав число кандидатів у партію "Слуга народу"

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Заявок на те, щоб приєднатися до партії вже близько 20 тис.

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 травня вже близько 20 тис. людей висловили своє бажання стати членами партії. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Разумков сказав. що партія "Слуга народу" буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій зростала команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року.

"На сьогоднішній момент на ранок заявок на те, щоб приєднатися до партії "Слуга народу", було близько 20 тисяч", - повідомив Разумков.

Він також відповів на питання, чи можуть нардепи парламенту поточного скликання та колишні депутати стати членами партії.

"Якщо ж ми говоримо про колишніх народних депутатів - я зараз не готовий відповісти, чи будуть вони, як члени партії... Мова про те, чи будуть вони балотуватися від партії "Слуга народу". На сьогоднішній момент йде відбір мажоритарників - люди подають заявки, проходять досить такий серйозний конкурс, це не просто написати "я хочу бути депутатом" і на цьому все закінчується", - сказав голова партії.

Він зазначив, що резюме кандидатів з усіма матеріалами буде проходити і СБУ, і представників HR-агентств.

"Так от, в цьому плані як чинним, так і народним депутатам, які були раніше, не рекомендую витрачати свій час, заходити на сайт, оформляти ось ці речі", - констатував Разумков.

Як повідомляло РБК-Україна, перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лідер електоральних симпатій серед політичних сил - партія "Слуга народу". Її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.