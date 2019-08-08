Разумков: коаліційні переговори на сьогодні не ведуться

Політична партія "Слуга народу", яка на вибори до Ради заручилася безпрецедентною підтримкою, не веде з іншими силами переговори про коаліцію у парламенті наступного скликання. Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Зокрема, Разумков зазначив, що на сьогодні коаліційні переговори не ведуться, а новообрані депутати від "Слуги народу" працюють над ініціативами, які запропонують парламенту.

"Будь-якоъ підкилимної дискусії про коаліційні домовленості не буде. Якщо переговори будуть, то вони будуть публічними", - підкреслив Разумков.

Він також додав, що його партія може самостійно створити більшість.

"Але ми не закриті для діалогу з тими політичними силами, які поділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія "Слуга народу" йшла на вибори, і які озвучені президентом Зеленським", - зазначив Разумков.

Зазначимо, згідно з останньою інформацією, партія "Слуга народу" висуне Разумкова на посаду спікера Верховної ради.

Нагадаємо, раніше представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляв, що переговори про коаліцію повинні завершитися у серпні.