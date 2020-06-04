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Разумков: Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Новини » Політика     04.06.2020 - 17:12
Разумков: Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Спікер заявив, що не вся інформація про меморандум є правдивою

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що Кабінет міністрів має оприлюднити меморандум, який будуть підписувати з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Інформація про документ у ЗМІ не відповідає правді.

Про це він заявив на брифінгу у Верховній раді.

За його словами, інформація про меморандум в ЗМІ і Telegram-каналах, м'яко кажучи, не відповідає дійсності.

"Я впевнений, що Кабмін повинен продемонструвати меморандум, який буде підписано з МВФ. Я не є частиною переговорної групи... Буде правильно, коли люди, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі, будуть його коментувати. Пункти, які там відображені, слугуватимуть інтересам України... Хотілося б побачити документ", - додав Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рада директорів МВФ включила до порядку денного на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми для України, її загальний обсяг складе 5 млрд доларів.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деякі деталі меморандуму, в якому будуть пункти про ринкові ціни на газ для населення, реформу митниці і податкової, а також посилення незалежності Антимонопольного комітету.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України меморандумМВФДмитро Разумков
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