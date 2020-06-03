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В уряді розкрили деталі меморандуму з МВФ

Новини » Економіка     03.06.2020 - 13:55
В уряді розкрили деталі меморандуму з МВФ
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

У меморандумі містяться добровільні зобов'язання України щодо проведення реформ

Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) містить ряд структурних маяків. Зокрема, це ринкові ціни на газ для населення.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

Як зазначив прем'єр, в меморандумі містяться такі положення: прозорість роботи державних банків і держпідприємств, посилення корпоративного управління держпідприємств, посилення незалежності Антимонопольного комітету, реформа митниці і податкової, збереження принципу гроші ходять за пацієнтом

Також меморандум передбачає приведення цін на газ для населення до ринкового рівня "Це призведе до зниження тарифів на комунальні послуги з урахуванням того, що на сьогодні ціна газу нижче ніж в тарифах майже у два рази", - сказав він.

"Одночасно уряд поліпшить програму соціальної підтримки. Ці речі Україна повинна робити з МВФ і без МВФ", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про економічну і фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та проект листа про наміри до МВФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Міжнародний валютний фонд визначиться щодо затвердження програми для України до 10 червня.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМВФ
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