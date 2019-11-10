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Проведення місцевих виборів залежить від темпів децентралізації, - Корнієнко

Новини » Політика     10.11.2019 - 14:54
Проведення місцевих виборів залежить від темпів децентралізації, - Корнієнко
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Вибори можуть відбутися раніше, якщо буде завершена реформа

Проведення місцевих виборів залежить від швидкості завершення реформи децентралізації. Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вибори можуть відбутися раніше, якщо буде завершена реформа.

"Ми стоїмо на тому, що місцеві вибори повинні завершити реформу децентралізації. Якщо реформа децентралізації буде завершено раніше ніж за 70 днів до місцевих виборів за Конституцією. Тоді, можливо, що вони будуть раніше. Можливо, це буде кінець весни. Але не варто сприймати місцеві вибори як те, що ми будемо всіма шляхами якомога раніше їх зробити. Є логіка реформи децентралізації. Ми всі розуміємо, що треба її доробити. І, звичайно, все закінчиться місцевими виборами. Вони будуть у наступному році, скажу вам так", - заявив Корнієнко.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова озвучила суму, яка передбачена бюджетом-2020 на проведення місцевих виборів. За її словами, цю суму не міняли у другому читанні і її має вистачити на проведення всіх виборів в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Центральної виборчої комісії України Олег Діденко заявив, що дострокові місцеві вибори в Україні можуть пройти тільки точково і за рішенням суду.

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