"Руйнування, смерть і спустошення": у Зеленського назвали найбільше бажання Росії

Найбільше бажання Росії - побачити руйнування, смерть і спустошення в Європі. І лінія розмежування між "миром і пеклом" проходить в Україні.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twittwr-аккаунт .

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили по Краматорську Донецької області 11 ракет. Також ворог атакував і Курахове, люди опинилися під завалами, обстріл викликали масові пожежі.

Також ми писали, що за минулу добу російська армія вбила сімох мирних жителів Донецької області.

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