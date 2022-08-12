"Разрушение, смерть и опустошение": У Зеленского назвали самое большое желание России

Самое большое желание России - увидеть разрушения, смерть и опустошения в Европе. И линия разграничения между "миром и адом" проходит в Украине.

Об єтом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twittwr-аккаунт .

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили по Краматорску Донецкой области 11 ракет. Также враг атаковал и Курахово, люди оказались под завалами, обстрел вызвали массовые пожары.

Также мы писали, что за минувшие сутки российская армия убила семерых мирных жителей Донецкой области.

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