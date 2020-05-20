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Підвищення цін на залізничні квитки після закінчення карантину не буде, - Криклій

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 17:43
Підвищення цін на залізничні квитки після закінчення карантину не буде, - Криклій
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Подорожчання проїзду також не повинно статися в маршрутних таксі та автобусах

Підвищення вартості залізничних квитків після закінчення карантину не буде. Також подорожчання проїзду не повинно статися в маршрутних таксі та автобусах.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Те, що стосується залізничних перевезень - підвищення вартості не буде. Ми прекрасно розуміємо соціальний ефект і важливість цих перевезень", - заявив він.

Міністр також зазначив, що ціна проїзду в міських маршрутних таксі та автобусах встановлена на рівні міст і не повинна збільшуватися.

"Хіба, що місто почне переглядати, чого б ми не радили, враховуючи соціальний аспект цього питання", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня. При цьому уряд дозволив з 25 травня запустити метро, а з 22 травня - громадський транспорт.

Крім того, Мінінфраструктури заявили, що відновлення роботи громадського транспорту можливе за умови скорочення нових випадків захворювання коронавірусом.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України железная дорогабилетыВладислав Криклій
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