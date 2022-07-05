Дозвіл на виїзд. Що відомо про нові правила для військовозобов'язаних в Україні

Поїздки Україною тепер за дозволом

Сьогодні у Генштабі України опублікували роз'яснення про те, що військовозобов'язані чоловіки не зможуть залишати місце проживання без отримання спеціального дозволу у військкоматі.

Відомство розробило порядок надання таких дозволів громадянам, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Згідно з цим порядком, з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) необхідно отримати дозвільний документ у ТЦК та СП строком дії на 30 днів.

Однак для громадян, які часто перетинають адміністративні кордони за службовою чи особистою потребою, розробляються додаткові норми.

У якому разі потрібно оформлювати дозвіл

Фактично обмеження стосується переміщення між областями. Військовозобов'язані українці мають брати дозвіл для виїзду зі свого району чи області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі нового правила та пояснив його необхідність в умовах війни.

"Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Усі, хто досі не стоїть чи не відновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК", - зазначив Залужний.

Проте раніше у Залужного заявляли про неправильне трактування повідомлення Генштабу.

За словами координатора руху адвокатів ЗСУ Євгенії Рябеки, військовозобов'язаним чоловікам звертатися до відповідних органів необхідно лише при зміні місця проживання, місця реєстрації. В інших випадках переміщатися країною можна без інформування про це ТЦК.

Кого і коли торкнеться обмеження

Обмеження на переміщення стосується всіх громадян України, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування: військовозобов'язані, резервісти, призовники.

У Міноборони закликали не панікувати та повідомили, що порядок видачі дозволів буде відшліфовано на практиці у самих центрах комплектування.

До того ж, як заявив Валерій Залужний, найближчими днями військове керівництво не давало вказівок щодо перешкоджання переміщенню українців.

Законні підстави

У Міноборони України пояснили, що обмеження на переміщення передбачає норма закону "Про військовий обов'язок та військову службу". Вона не нова, а закладена у законодавстві 1992 року.

Наразі проводиться вдосконалення нормативно-правової бази, у зв'язку із чим Генштаб відпрацював відповідний перелік.

За заявою спікера Міноборони Олександра Мотузяника, запровадження обмежень обумовлено поточною ситуацією в країні. В умовах війни державі необхідно володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс.