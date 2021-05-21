Дозвіл на розвідувальні заходи: Рада заборонила фіксувати судовий процес
Верховна рада внесла зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", заборонивши фіксацію судового процесу у справах з надання дозволу на розвідувальні заходи. Це пов'язано з ухваленням ЗУ "Про розвідку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Народні депутати підтримали ухвалення законопроекту відповідного законопроекту №2415.
Цей документ передбачає заборону на фіксацію технічними засобами судового процесу у справах щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.
Також визначається, що голова апеляційного суду здійснює відповідно до ЗУ "Про розвідку" повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності.
Або ж він може призначати суддю (суддів) з числа суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.
Нагадаємо, 24 жовтня 2020 року закон "Про розвідку" набрав чинності. Частина його норм почали діяти через три місяці після набрання чинності, а частина - з 1 січня 2021 року.
Згідно з документом, Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти.
Як писало РБК-Україна, 21 жовтня минулого року законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.
Так, 17 вересня 2020-го Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2412-д про розвідку. За документ проголосували 258 нардепів.