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Дозвіл на розвідувальні заходи: опублікований закон про заборону фіксувати суд

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Україна, Вівторок 15 червня 2021 16:51
Дозвіл на розвідувальні заходи: опублікований закон про заборону фіксувати суд Фото: в Україні заборонять фіксувати суд щодо дозволу на розвідзаходи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Опубліковані зміни в закон "Про судоустрій і статус суддів", якими забороняється фіксація судового процесу у справах за отриманням дозволу на розвідувальні заходи. Це пов'язано з прийняттям ЗУ "Про розвідку".

Документ сьогодні опублікували у виданні "Голос України".

Закон завтра набере чинності.

Він забороняє фіксацію технічними засобами судового процесу у справах про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

Крім того, документ визначає, що глава апеляційного суду здійснює відповідно до ЗУ "Про розвідку" повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб при здійсненні розвідувальної діяльності.

Або ж він може призначати суддю (суддів) з-поміж суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей закон у кінці травня.

Як писало РБК-Україна, 24 жовтня 2020 року закон "Про розвідку" набрав чинності. Частина його норм почали діяти через три місяці після набрання чинності, а частина - з 1 січня 2021 року.

Згідно з ним, Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти.

Так, 21 жовтня минулого року законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

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