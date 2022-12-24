Вместе с Украиной и НАТО. В парламенте Молдовы предложили демилитаризировать Приднестровье

"Я не думаю, что приднестровский конфликт нужно решать на основе диалога с Тирасполем. Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий, положить его на стол, и тех, кто примет эти условия, простят, другим придется уйти. Здесь не надо играть с переговорами", - отметил Нантой.

При этом он отметил, что важным пунктом в процессе решения приднестровского конфликта будет демилитаризация региона.

"И, конечно, здесь необходимы скоординированные действия с Украиной и НАТО. Потому что мы не будем искренними, если станем говорить о реинтеграции страны без конкретного плана полной демилитаризации этой территории", - добавил депутат.

При этом в партии "Действие и солидарность" уже отреагировали на такое заявление Нантоя.

"Заявления г-на Оазу Нантоя не были согласованы с партией. Кишинев полон решимости добиться реинтеграции страны путем дипломатии и диалога", - подчеркнули там.