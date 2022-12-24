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Разом з Україною та НАТО. У парламенті Молдови запропонували демілітаризувати Придністров'я

Ілюстративне фото: у парламенті Молдови запропонували демілітаризувати Придністров'я (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У парламенті Молдови запропонували провести демілітаризацію Придністров'я спільно з Україною та НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це заявив депутат парламенту Молдови від правлячої партії "Дія та солідарність" Оазу Нантой.

"Я не думаю, що придністровський конфлікт потрібно вирішувати на основі діалогу з Тирасполем. Кишинів разом з партнерами має розробити план дій, покласти його на стіл, і тих, хто прийме ці умови, вибачать, іншим доведеться піти. Тут не треба грати з переговорами", - зазначив Нантой.

При цьому він зазначив, що важливим пунктом у процесі розв'язання придністровського конфлікту буде демілітаризація регіону.

"І, звичайно, тут необхідні скоординовані дії з Україною та НАТО. Тому що ми не будемо щирими, якщо говоритимемо про реінтеграцію країни без конкретного плану повної демілітаризації цієї території", - додав депутат.

При цьому в партії "Дія та солідарність" вже відреагували на таку заяву Нантоя.

"Заяви пана Оазу Нантоя не були погоджені з партією. Кишинів сповнений рішучості домогтися реінтеграції країни шляхом дипломатії та діалогу", - наголосили там.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Молдови Ніку Попеску закликав до виведення російських військових з Придністров'я.

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