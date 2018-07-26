Викритій на хабарі судді Окружного адмінсуду Києва подовжили запобіжний захід

Судді продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 11 серпня

Судді Окружного адмінсуду Києва Олені Власенковій, яка підозрюється в отриманні хабаря, суд подовжив дію запобіжного заходу у вигляді процесуальних обов'язків, покладених на підозрювану детективами НАБУ. Про це свідчить рішення Солом'янського райсуду столиці, передає видання "Слово і діло".

Зазначене рішення суддя ухвалив за результатами розгляду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вказано, що прокурор просив про продовження обов'язків, покладених на Власенкову, на два місяці.

Серед таких обов'язків: прибувати на першу вимогу, не виїжджати з міста Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання закордонні паспорти.

Таким чином, дію обов'язків судді подовжено до 11 серпня.

Крім того, у рамках справи захисник підозрюваної судді клопотав про відвід керівника САП Назара Холодницького, проте суд йому відмовив.

Нагадаємо, 22 травня Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення Власенкової від займаної посади. Суддю відсторонено до 11 липня 2018 року.

Як писало РБК-Україна, 10 травня "на гарячому" при отриманні хабаря викрили суддю Окружного адмінсуду Києва. Вона вимагала у одного з учасників розгляду справи 10 тисяч доларів хабара за прийняття рішення на його користь.