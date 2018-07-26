Разоблаченной на взятке судье Окружного админсуда Киева продлили меру пресечения

Судье продлили меру пресечения в виде личного обязательства до 11 августа

Судье Окружного админсуда Киева Елене Власенковой, которая подозревается в получении взятки, суд продлил действие меры пресечения в виде процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемую детективами НАБУ. Об этом свидетельствует решение Соломенского райсуда столицы, передает издание "Слово и дело".

Указанное решение судья принял по результатам рассмотрения ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Указано, что прокурор просил о продлении обязанностей, возложенных на Власенкову, на два месяца.

Среди таких обязанностей: прибывать по первому требованию, не выезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение загранпаспорта.

Таким образом, действие обязанностей судьи продлено до 11 августа.

Кроме того, в рамках дела защитник подозреваемой судьи ходатайствовал об отводе руководителя САП Назара Холодницкого, однако суд ему отказал.

Напомним, 22 мая Высший совет правосудия принял решение об отстранении Власенковой от занимаемой должности. Судью отстранили до 11 июля 2018 года.

Как писало РБК-Украина, 10 мая "на горячем" при получении взятки разоблачили судью Окружного админсуда Киева. Она требовала у одного из участников рассмотрения дела 10 тысяч долларов взятки за принятие решения в его пользу.