Нафта піднялася вище 77 доларів вперше з жовтня 2018 року на тлі розбіжностей в ОПЕК+

Ціни на нафту в ході вечірньої торгової сесії на Лондонській біржі ICE 5 липня ростуть більш ніж на 1,3%. Вартість сорту Brent піднялася вище 77 доларів за барель вперше з жовтня 2018 року. Причиною подорожчання експерти називають розбіжності в ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на ICE .

Станом на 20:03 за Києвом ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зростала на 1,31%, до 77,13 долара за барель. Останній раз "бочка" Brent коштувала дорожче 77 доларів в кінці жовтня 2018 року.

Вартість серпневих ф'ючерсів на WTI підійматися на 1,6%, до 76,32 долара за бочку.

За даними агентства Bloomberg, зростання цін на нафту пов'язане з розбіжностями між учасниками ОПЕК +. Сьогодні, 5 липня, у Відні завершилися інтенсивні переговори, які тривали кілька днів. Їх учасники не змогли подолати виниклі суперечності між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

Крім того, зазначає видання, дата наступної зустрічі не узгоджена. Провал переговорів в ОПЕК + означає, що альянс не буде збільшувати видобуток нафти в серпні, що може викликати дефіцит на ринку на тлі відновлюється світової економіки.