Тривалість життя в США під час пандемії впала максимально з Другої світової

Очікувана тривалість життя в США в першому півріччя 2020 року скоротилася на один рік. Попередню статистику публікують Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC).

"Це величезне зниження. В останній раз таке спостерігалося зниження в роки Другої світової війни, в 1940-е", - заявив Роберт Андерсон, який курирує цю статистику у CDC.

Експерти в області охорони здоров'я зазначають, що це показує глибокий вплив COVID-19 не тільки на смертність безпосередньо через інфекцію, але і від серцевих захворювань, раку та інших хвороби. Вже відомо, що 2020 рік був самим смертоносним роком в історії США, коли вперше померло 3 млн осіб.

Під очікуваною тривалістю життя розуміється очікувана середня тривалість життя немовляти, народженого сьогодні. У першій половині минулого року вона склала 77,8 року, що на рік менше 78,8 років в 2019 році. Для чоловіків цей показник склав 75,1 року, для жінок - 80,5 років.

Тривалість життя чорношкірих американців скоротилася на 2,7 роки і склала 72 роки. Вона скоротилася на 1,9 років для латиноамериканців, склавши 79,9 років, і на 0,8 років для білих, склавши 78 років.

"Чорношкірі і латиноамериканці по всій території Сполучених Штатів Америки несуть основний тягар цієї пандемії", - сказав Біббінс-Домінго, дослідник справедливості щодо здоров'я з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.