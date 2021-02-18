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Тривалість життя в США під час пандемії впала максимально з Другої світової

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 12:53
Тривалість життя в США під час пандемії впала максимально з Другої світової Фото: карантин (cdc.gov)
Автор: Олександр Білоус

Очікувана тривалість життя в США в першому півріччя 2020 року скоротилася на один рік. Попередню статистику публікують Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC).

Про це повідомляє Associated Press

"Це величезне зниження. В останній раз таке спостерігалося зниження в роки Другої світової війни, в 1940-е", - заявив Роберт Андерсон, який курирує цю статистику у CDC.

Експерти в області охорони здоров'я зазначають, що це показує глибокий вплив COVID-19 не тільки на смертність безпосередньо через інфекцію, але і від серцевих захворювань, раку та інших хвороби. Вже відомо, що 2020 рік був самим смертоносним роком в історії США, коли вперше померло 3 млн осіб.

Під очікуваною тривалістю життя розуміється очікувана середня тривалість життя немовляти, народженого сьогодні. У першій половині минулого року вона склала 77,8 року, що на рік менше 78,8 років в 2019 році. Для чоловіків цей показник склав 75,1 року, для жінок - 80,5 років.

Тривалість життя чорношкірих американців скоротилася на 2,7 роки і склала 72 роки. Вона скоротилася на 1,9 років для латиноамериканців, склавши 79,9 років, і на 0,8 років для білих, склавши 78 років.

"Чорношкірі і латиноамериканці по всій території Сполучених Штатів Америки несуть основний тягар цієї пандемії", - сказав Біббінс-Домінго, дослідник справедливості щодо здоров'я з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Нагадаємо, на початку лютого. у Сполучених Штатах кількість людей, які вакцинувалися від COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії. З початку вакцинації одну або дві дози препарату від коронавірусу отримали вже 26,5 млн американців.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку пандемії у світі заразилися коронавірусом більше 100 млн осіб. Серед лідерів - США, Індія і Бразилія.

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