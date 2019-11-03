Розмінування в Золотому триватиме до 9 листопада

В районі розведення сил у населеному пункті Золотое-4 Луганської області до 9 листопада триватиме розмінування. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що до 9 листопада триватиме технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами.

"Тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області. Зараз проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення забрудненої місцевості вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, режим обмеження на пересування в районі розведення сил в Золотому буде скасовано в неділю, 3 листопада. В ООС заявили, починаючи з 3 листопада, на ділянці розведення сил в Золотому можна буде вільно пересуватися. Також представник штабу додав, що в районі розведення сил в Золотому вже 12 днів не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Як відомо, 29 жовтня у Золотому почалося розведення сил і засобів. У п'ятницю, 1 листопада, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.