Розмінування на місці розведення в Петрівському розпочнеться 12 листопада, - штаб

Українські сапери приступлять до розмінування території на місці розведення сил в Петрівському Донецької області 12 листопада. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) Олександр Штупун.

За його словами, сьогодні завершиться розведення сил в Петрівському, після чого має початися розмінування території.

"В Петрівському зараз завершується третя добу розведення. Сьогодні о 12:00 українська сторона повідомить через МЗС та ОБСЄ, що практично завершила розведення. Після цього розведення сил відбудеться верифікація ОБСЄ. А після цього почнеться розмінування територій. Якщо все добре, якщо СММ ОБСЄ підтвердить, то за графіком завтра має розпочатися розмінування територій", - повідомив Штупун.

Нагадаємо, розведення в Петрівському почалося 9 листопада. При цьому українські війська готові в короткі терміни повернутися на позиції розведення сил в разі обстрілів і провокацій з боку бойовиків.

Представники так званої "Донецької народної республіки" того ж дня заявили, що повністю завершили виведення своїх підрозділів з Петрівського.