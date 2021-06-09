Розмір платіжки за комуналку за рік зріс більш ніж на 50%

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

За даними статистичного відомства, у квітні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 22,7 млрд (127,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2021 року склала 74,3 млрд грн, що на 5,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (79,3 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 30 квітня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 28,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 25,4 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,6 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,2 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.