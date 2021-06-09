ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розмір платіжки за комуналку за рік зріс більш ніж на 50%

Новость на русском →
Україна, Середа 09 червня 2021 15:40
Розмір платіжки за комуналку за рік зріс більш ніж на 50% Фото: розмір платіжки за комуналку на рік виріс на 56% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, у квітні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 22,7 млрд (127,3% нарахованих за цей період сум).

Розмір платіжки за комуналку за рік зріс більш ніж на 50%

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2021 року склала 74,3 млрд грн, що на 5,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (79,3 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 30 квітня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 28,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 25,4 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,6 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,2 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, за даними КМІС, проведеного в травні 2021 року, 9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%). Разом з цим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.

Зазначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, тільки 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Державна служба статистики ЖКХ платежи
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна