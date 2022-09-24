В случае санкций Турция рассматривает бартерную торговлю с РФ, - СМИ

В Турции будет рассмотрен вопрос о бартерной торговле с Российской Федерацией в случае санкций и ограничений на использование платежных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aydinlik.
"Даже в случае продления санкций торговля между двумя странами не прервется. В повестке дня стоит вопрос о бартере, если это будет необходимо", - заявили в ассамблее экспортеров.
Допускается вариант, что турецкие товары могут обмениваться на закупаемые энергоносители из России. Такой вариант развития событий рассматривается, если платежные системы будут полностью отключены.
Напомним, в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкие банки будут работать с российскими картами "Мир".
Затем Министерство финансов США санкциям тем банкам и финансовым учреждениям, которые будут помогать России обходить санкции и поддерживать российские карты "Мир".
Позже крупнейший турецкий банк остановил работу с российскими картами "Мир".
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