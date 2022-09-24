У разі санкцій Туреччина розглядає бартерну торгівлю з РФ, - ЗМІ

У Туреччині розглянуть питання про бартерну торгівлю з Російською Федерацією в разі санкцій та обмежень на використання платіжних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik .

"Навіть у разі продовження санкцій торгівля між двома країнами не перерветься. На порядку денному стоїть питання про бартер, якщо це буде необхідно", - заявили в асамблеї експортерів.

Допускається варіант, що турецькі товари можуть обмінювати на закуповувані енергоносії з Росії. Такий варіант розвитку подій розглядається, якщо платіжні системи будуть повністю відключені.