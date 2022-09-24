У разі санкцій Туреччина розглядає бартерну торгівлю з РФ, - ЗМІ

У Туреччині розглянуть питання про бартерну торгівлю з Російською Федерацією в разі санкцій та обмежень на використання платіжних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik.
"Навіть у разі продовження санкцій торгівля між двома країнами не перерветься. На порядку денному стоїть питання про бартер, якщо це буде необхідно", - заявили в асамблеї експортерів.
Допускається варіант, що турецькі товари можуть обмінювати на закуповувані енергоносії з Росії. Такий варіант розвитку подій розглядається, якщо платіжні системи будуть повністю відключені.
Нагадаємо, в серпні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що турецькі банки працюватимуть з російськими картами "Мир".
Потім, Міністерство фінансів США пригрозило санкціями тим банкам та фінансовим установам, які допомагатимуть Росії обходити санкції та підтримувати російські карти "Мир".
Пізніше, найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир".
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