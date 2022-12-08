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В случае блекаута связь будет держаться минимум 3 суток

Фото: связь во время блекаута будет держаться трое суток (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Операторы работают над созданием резерва, который позволит трое суток обеспечивать связь, в случае критических перебоев с электроснабжением.

Об этом во время телемарафона заявил глава Госспецсвязи Юрий Щеголь, передает РБК-Украина.

Он заявил, что в настоящее время в Украине работает 82% базовых станций, за исключением Луганской и Херсонской областей – там сейчас идет восстановление мощностей после последнего ракетного удара.

"Действительно проблема в том, что нельзя под каждую базовую станцию разместить генератор. Когда исчезает свет, все из Wi-Fi сетей, также не работающих, переходят на базовую станцию и там, где есть резервирование на 2 часа, она работает пол часа ", – отметил Щеголь.

Он добавил, что сейчас операторы работают над созданием резерва, который позволит иметь связь в критических точках минимум 3 суток.

"На сегодняшний день эта работа проводится национальным центром управления, национальным регулятором, всеми регуляторами, провайдерами, подводятся сети к пунктам несокрушимости. Каждый пункт несокрушимости должен быть зарезервирован связью минимум также на 3 суток, и мы сейчас эту работу с операторами ежедневно выполняем”, – сообщил Щеголь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в настоящее время невозможно возобновить работу энергосистемы в полном объеме.

Ранее сообщалось, что украинцы, вероятно,будут жить при постоянных отключениях электроэнергии по меньшей мере до конца марта.

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