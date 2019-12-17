В розгулі нелегального азартного бізнесу і занепаді лотереї винні чиновники, - президент М.С.Л.

Фото: Георгій Ложенко (apostrophe.ua)

Ложенко звинуватив чиновників Мінфіну в ігноруванні своїх обов'язків

Сьогоднішня ситуація, коли під виглядом різних "лотерей" діють гральні заклади, а справжня лотерея перебуває в занепаді - це вина чиновників з Міністерства фінансів, які багато років ігнорують свої обов'язки. Таку думку висловив президент провідного лотерейного оператора України, компанії М.С.Л. Георгій Ложенко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

За його словами, Міністерство фінансів мало всі можливості за шість років з 2013 року (рік прийняття закону "Про державні лотереї", - ред.) зробити ринок прозорим, ввівши чіткі правила проведення лотерей. Але просто ігнорувало свої обов'язки, не замислюючись ні про напрацювання досвіду, ні про вдосконалення контролю за ринком, вважає Ложенко.

"Держава цього не зробила, тому що чиновникам це було не вигідно", - вважає президент М.С.Л.

Відсутністю контролю з боку регулятора - Міністерства фінансів, за словами Ложенка, скористалися шахраї, "які ідею ЛТСов (лотерейний термінал самообслуживани) перекрутили в ігрові автомати".

"Всі наші спроби зупинити нелотерейний процес і звернення в правоохоронні органи, Мінфін, з проханням припинити ось цей бєспрєдєл по використанню нашого бренду шахраями, наштовхувалися на байдужість... Розумієте, лотерейний оператор не може замінити законодавця і силові. Він не диктує ринку правила гри. Це функція держави", - зазначив Ложенко.

Він також додав, що вважає неправильним підхід нинішнього урядового законопроекту про легалізацію грального бізнесу, в якому лотерея віднесена до азартної гри.

"Лотерея і "ігорка" принципово відрізняються. Але автори законопроектів не обтяжують себе в цьому розібратися", - зазначив Ложенко.

У лотереї, за його словами, зовсім інші принципи організації гри, інша система контролю, принципи регулювання та система оподаткування.

"І до останнього п'ятиріччя вона ніколи не страждала криміналом, фіктивними виграшами, неврахованими квитками. Тільки тепер, коли на ринку запанувала безконтрольність, все різко змінилося. Але, вибачте, не лотерейні компанії створили цей бєспрєдєл. Це чиновники постаралася. Однак ніхто не заважає виконати закон про лотереї. Щоб під вивіскою "лото" була саме лотерея, а не якась азартна гра, в нормальних країнах існує окремо закон про лотереї та окремо закон для грального бізнесу. По своїй суті це різні речі, які дуже небажано схрещувати в одному законі", - резюмував Ложенко.