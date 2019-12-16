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Розробники проекту про легалізацію "ігорки" потрапили в пастку, - президент М.С.Л.

Новини » Економіка     16.12.2019 - 18:24
Розробники проекту про легалізацію "ігорки" потрапили в пастку, - президент М.С.Л.
Фото: Георгій Ложенко (з відкритих джерел)

На думку Ложенка, законопроект суперечить загальноєвропейській практиці

Розробники урядового законопроекту потрапили в пастку, внісши в документ те, що суперечить загальноєвропейській практиці і здоровому глузду, тому що писали "під чиюсь диктовку". Про це заявив президент лотерейного оператора М.С.Л. Георгій Ложенко.

На його думку, серед основних недоліків законопроектів, закладених "гральним лобі", відсутність чітко виписаних принципів державного контролю та обмежень для азартного бізнесу. Хоча саме питання встановлення контролю ринку повинне бути на першому місці, про що свідчить світова практика.

"Всі моделі, які сьогодні працюють в Європі, в більшій мірі засновані на контролі ринку. В кожній із країн. Зауважте, ці країни не починали з роздачі "вхідних квитків" на ринок. Спочатку вони створювали систему контролю. Вчилися контролювати те, що є, і лише потім розвивали ринок, допускаючи на нього нові напрямки бізнесу", - пояснює Ложенко.

За його словами, в Україні спершу поспішають легалізувати все підряд, а лише потім встановить контроль. Такий підхід навряд чи спрацює, оскільки, фактично грає на руку тіньовому бізнесу.

"Ринок - це не конкуренція за принципом "який автомат красивіше або який автомат інтенсивніше виманює гроші з родини". Ринок - це у першу чергу контроль над грошима. На жаль, в Україні я поки ні в кого не бачу бажання в цьому розбиратися. Зате у нас в наявності сильний тиск ігрового лобі, яке чудово розуміє, що в тіні можна працювати і нормально заробляти", - зазначає президент М.С.Л.

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