ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В разгуле нелегального азартного бизнеса и упадке лотереи виноваты чиновники, - президент М.С.Л.

Новости » Экономика     17.12.2019 - 11:42
В разгуле нелегального азартного бизнеса и упадке лотереи виноваты чиновники, - президент М.С.Л.
Фото: Георгий Ложенко (apostrophe.ua)

Ложенко обвинил чиновников Минфина в игнорировании своих обязанностей

Сегодняшняя ситуация, когда под видом различных "лотерей" действуют игорные заведения, а настоящая лотерея пребывает в упадке - это вина чиновников из Министерства финансов, много лет игнорирующих свои обязанности. Такое мнение высказал президент ведущего лотерейного оператора Украины, компании М.С.Л. Георгий Ложенко в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, Министерство финансов имело все возможности за шесть лет с 2013 года (год принятия закона "О государственных лотереях", - ред.) сделать рынок прозрачным, введя четкие правила проведения лотерей. Но просто игнорировало свои обязанности, не задумываясь ни о наработке опыта, ни о совершенствовании контроля за рынком, считает Ложенко.

"Государство этого не сделало, потому что чиновникам это было не выгодно", - считает президент М.С.Л.

Отсутствием контроля со стороны регулятора - Министерства финансов, по словам Ложенко, воспользовались мошенники, "которые идею ЛТСов (лотерейный терминал самообслуживани) перекрутили в игровые автоматы".

"Все наши попытки остановить нелотерейный процесс и обращения в правоохранительные органы, в Минфин, с просьбой прекратить вот этот беспредел по использованию нашего бренда мошенниками, наталкивались на равнодушие… Понимаете, лотерейный оператор не может заменить законодателя и силовые. Он не диктует рынку правила игры. Это функция государства", - отметил Ложенко.

Он также добавил, что считает неверным подход нынешнего правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса, в котором лотерея отнесена к азартной игре.

"Лотерея и "игорка" принципиально отличаются. Но авторы законопроектов не утруждают себя в этом разобраться", - отметил Ложенко.

У лотереи, по его словам, совсем другие принципы организации игры, другая система контроля, принципы регулирования и система налогообложения.

"И до последнего пятилетия она никогда не страдала криминалом, фиктивными выигрышами, неучтенными билетами. Только теперь, когда на рынке воцарилась бесконтрольность, все резко изменилось. Но, извините, не лотерейные компании создали этот беспредел. Это чиновники постаралась. Однако никто не мешает выполнить закон о лотереях. Чтобы под вывеской "лото" была именно лотерея, а не какая-то азартная игра, в нормальных странах существует отдельно закон о лотерее и отдельно закон для игорного бизнеса. Ведь по своей сути это разные вещи, которые очень нежелательно скрещивать в одном законе", - резюмировал Ложенко.

Легализация игорного бизнеса: что предлагают Раде Кабмин просит Раду ускорить рассмотрение закона об игорном бизнесе
Новости Украины игорный бизнеслотереи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь