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У Луганській області війська РФ готують два великі наступи, - глава ОВА

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Луганська область, Неділя 15 травня 2022 02:08
У Луганській області війська РФ готують два великі наступи, - глава ОВА Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me\dom_channel)
Автор: Володимир Костирін

У Луганській області російські війська готуються провести два великі наступи на Сєвєродонецьк і для прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки. Обласний центр росіянам потрібен "для галочки", дорога - аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто взяти оточити її", - йдеться в публікації.

Також він зазначив, що загарбники масово вивозять з Попасної цивільне населення на окуповані території, щоб там мобілізувати та кинути в бій проти захисників України.

"Є інформація, що окупанти починають мобілізувати без медкомісії, до того ж на війну почнуть відправляти і жінок", - розповів глава ОВА.

Раніше повідомлялося, що війська РФ в черговий раз планують переправитися через річку Сіверський Донець у Білогорівці, де ЗСУ вже кілька разів знищували понтонну переправу з великою кількістю ворожої техніки.

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Луганськ Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
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