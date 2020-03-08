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Поділ Мінекономіки ознаменує кінець земельної реформи, - Милованов

Новини » Політика     08.03.2020 - 17:09
Поділ Мінекономіки ознаменує кінець земельної реформи, - Милованов
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

На думку Милованова, провести такий поділ було реально ще два місяці тому

Поділ Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства (Мінекономіки і Міністерство аграрної політики) ознаменує припинення земельної реформи. Таку думку висловив чинний глава міністерства Тимофій Милованов в інтерв'ю "LIGA.net".

На думку Милованова, провести такий поділ було реально ще два місяці тому - в активну фазу реформування ринку землі - але вже зараз роботу Мінагрополітики майже повністю зупинили.

При цьому він допускає, що до питання розподілу відомства можна повернутися вже після запуску ринку землі.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань землі Роман Лещенко заявив, що земельна реформа проводиться для того, щоб навести порядок і дати економічний поштовх країні. За його словами, реформа - це десятки нормативних актів, це передачі земель громадам і наведення порядку в кадастри.

ВР за станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

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Новини України Тимофій Миловановземельна реформа
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