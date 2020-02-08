Представник Зеленського назвав мету земельної реформи

Скріншот: Роман Лещенко (Свобода слова Савіка Шустера)

За словами Лещенка, якщо закон про ринок землі не буде відповідати інтересам народу, Зеленський не підпише його

Земельна реформа проводиться для того, щоб навести лад і дати економічний поштовх країні. Про це заявив Роман Лещенко, уповноважений Президента України з питань землі в ефірі "Свободи слова " Савіка Шустера".

За його словами, реформа - це десятки нормативних актів, це передачі земель громадам і наведення порядку в кадастрах.

"Це приведення в порядок реєстрації, нотаріальної форми, це боротьба з рейдерами, це наведення порядку в частині аукціонів, це заборона будь-яких спекуляцій і маніпуляцій. Це довгий і складний шлях", - заявив Лещенко.

"На сьогодні мета у нас одна і проста: це якісні земельні відносини, легалізація всього того, що відбувається. Ми хочемо навести порядок у своєму домі", - додав він.

За словами представника президента, якщо закон буде відповідати інтересам українського народу, Зеленський не підпише його.

"Реформа не заради реформи. А реформа заради того, щоб дати економічний поштовх країні, щоб, щоб був власник на землі, щоб дбав про землі і дав можливість розвиватися всім: і малого, і середнього, і великого товаровиробника", - сказав Лещенко.

Отн також зазначив, що інші закони земельної реформи будуть прийматися в пакеті. І до того моменту, поки не буде підготовлена нормативна база, закони не будуть вступати в силу.

Нагадаємо, ВР за станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

Так, Рада вчора, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні.